Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Gefährliche Körperverletzung in Bergen auf der Insel Rügen mit einer verletzten Person, LK VR

Bergen/ Rügen (ots)

Am 05.04.2019 gegen 17:45 Uhr kam es im Stadtteil Rotensee ( Rotenseepark ) zu einer gefährlichen Körperverletzung, wobei ein 51- jähriger Rüganer Stich - und Schnittverletzungen erlitt und zur Behandlung in das SANA-KH Bergen eingeliefert wurde. Zuvor kam es zu einer Körperverletzung durch den 51-jährigen und einem 44-jährigen Rüganer zum Nachteil eines 55-jährigen Mannes, der ebenfalls auf der Insel Rügen lebt. Als sich die Situation beruhigt und sich die beiden Männer bereits entfernt hatten, lief der 55-jährige Mann auf den 51-jährigen zu und stach mit einem Messer auf ihn ein. Der 51 -jährige wurde von der Polizei ermittelt und in Bergen vorläufig festgenommen. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen und dauern derzeitig noch an.

Im Auftrag Udo Koltermann PHK Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell