Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Mülltonne geriet in Brand - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zündete auf nicht bekannte Art und Weise am frühen Montag, gegen 2:20 Uhr, in der Möhlstraße eine Papiertonne an, die nahezu komplett niederbrannte. Noch bevor die Feuerwehr vor Ort eintraf, griff ein aufmerksamer Zeuge in das Geschehen ein und versuchte den Brand zu löschen. Die hinzueilenden Wehrmänner hatten das Feuer dann schließlich im Griff und konnten den Brand endgültig löschen. Durch die Flammen wurde nicht nur die Mülltonne, sondern auch eine angrenzende Hauswand sowie ein Stromkasten in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Schadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Mannheim-Schwetzingerstadt unter Tel.: 0621/441125 oder dem Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter Tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell