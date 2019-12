Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Verursacher entfernt sich unerlaubt - Hinweise an die Polizei

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wegen Verkehrsunfallflucht ermitteln die Beamten des Eberbacher Polizeireviers. Zwischen Freitagmorgen und Samstagvormittag war die Geschädigte mit ihrem roten Renault Clio im Stadtgebiet unterwegs und parkte auch an verschiedenen Örtlichkeiten. Demnach ist für sie auch nicht ganz klar, in welchem Straßenzug ihr Auto angefahren bzw. beschädigt wurde. Der Verursacher flüchtete unerlaubt. Sachschaden dürfte in Höhe von rund 500 Euro entstanden sein. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06271/92100 zu melden.

