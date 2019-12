Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Toyota Auris beschädigt - Verursacher flüchtet

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

An verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet parkte am Samstagmorgen eine Eberbacherin ihren silbernen Toyota Auris. Als sie kurz nach 8 Uhr wieder zu Hause war, bemerkte sie einen Schaden an der Stoßstange und erstattete am Mittag Anzeige bei der Polizei. Nach ihren Angaben parkte sie u.a. in der Friedrich-Ebert-Straße, Bahnhofstraße, Neuer Markt sowie auf dem Parkplatz des Krankenhauses. Bisherigen Schätzungen zufolge dürfte Schaden von mehreren hundert Euro entstanden sein. Zeugen, die zwischen 7 und 8 Uhr am Samstagmorgen evtl. auf den Verursacher, der sich unerlaubt entfernte, geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Eberbach, Tel.: 06271/92100, aufzunehmen.

