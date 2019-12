Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach, Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigungen und Verwüstungen an der Neckaranlage, Polizei sucht Zeugen

Eberbach / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Freitagabend gegen 21:45 Uhr meldete sich eine Zeugin beim Polizeirevier Eberbach und teilte mit, dass eine Gruppe Jugendlicher im Bereich der Neckaranlage Alkohol konsumieren würde. Vor Ort stellten die Beamten etliche zerschlagene Bierflaschen, sowie eine beschädigte Laterne fest. Die Suche nach den Jugendlichen an den umliegenden Örtlichkeiten verlief ergebnislos. An der Laterne entstand ein Sachschaden von 400 Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Jugendlichen geben können, um telefonische Rücksprache unter 06271 9210-0.

