Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Weihnachtsbaum in Seniorenwohnanlage in Brand geraten, eine Person verletzt

Mannheim (ots)

Am ersten Adventsabend, gegen 23.30 Uhr, geriet ein im Treppenhaus aufgestellter Weihnachtsbaum in einer Seniorenwohnanlage in der Parsevalstraße in Brand. Die Berufsfeuerwehr Mannheim brachte den künstlichen Baum ins Freie, wo er gelöscht wurde. Die 32 Heimbewohner konnten in ihren Zimmern bleiben. Ein 75-jähriger Bewohner unternahm zuvor einen Löschversuch und atmete hierbei Rauchgas ein. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Gebäude entstand kein Sachschaden. Das Polizeirevier Mannheim-Sandhofen hat die Ermittlungen der Brandursache übernommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Michael Neider

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell