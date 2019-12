Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrskontrollen in der dunklen Jahreszeit

Lauterecken (ots)

Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt auf Beleuchtung und Reifen werden derzeit im Bereich der Polizeiinspektion Lauterecken durchgeführt. Sehen und gesehen werden sind gerade im Dunkeln oder in der Dämmerung wichtige Sicherheitsaspekte für die Verkehrsteilnehmer. Hierzu zählt auch, dass die Fahrtrichtungsanzeiger rechtzeitig das beabsichtigte Fahrverhalten verdeutlichen. Vereiste Scheiben insbesondere am Morgen auf der Fahrt zum Arbeitsplatz behindern nicht selten die Sicht. Die Fahrzeugnutzer sollen sich die Zeit nehmen, ihren Wagen vor Fahrtantritt in einen verkehrssicheren Zustand zu bringen. Die Reifen müssen ein ausreichendes Profil aufweisen und bei zukünftigen Witterungslagen - bei Eis und Schnee - den entsprechenden Vorschriften entsprechen. Bei einer Kontrolle am Freitag wurden in der Saarbrücker Straße acht Fahrzeuge kontrolliert. Die Fahrzeuge waren überwiegend in Ordnung. Die Maßnahmen beschränkten sich auf eine Verwarnung und einen Mängelbericht.

