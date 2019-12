Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg, Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Reihenhaus, Zeugen gesucht

Hirschberg / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmittag kam es in der Zeit zwischen 15:30 Uhr und 20:00 Uhr in Großsachsen zu einem Einbruch in der Lobdengaustraße.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den Räumlichkeiten eines Reihenhauses. Nachdem sie zunächst vergeblich versucht hatten eine Terrassentüre aufzuhebeln, gelang es ihnen ein im Souterrain gelegenes Fenster des Anwesens zu öffnen. Der oder die Täter durchwühlten diverse Schränke und erbeuteten hierbei Schmuck, Uhren und eine Geldkassette. Der genaue Sachschaden konnte bisher nicht ermittelt werden.

Nun hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter 0621 174-4444 zu melden.

