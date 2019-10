Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Vorfahrtsverstoß mit leichtverletzter Person

Einbeck (ots)

Einbeck, Kreuzung Walkemühlenweg Ecke Hullerser Tor; 26.10.2019; 17:10 Uhr Einbeck (ho) Am 26.10.2019, um 17:10 Uhr, kam es an der Kreuzung Walkemühlenweg Ecke Hullerser Tor zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 32-Jähriger wollte die Kreuzung mit seinem Pkw überqueren und übersah den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 53-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander und es entstand ein Sachschaden von ca. 9500 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 53-Jährige wurde bei dem Unfall leichtverletzt und mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

