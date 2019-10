Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck-Pastorenstraße-Parkhaus Woolworth; 26.10.2019; 11:15 Uhr bis 11:45 Uhr Einbeck (ho) Ein noch unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Einparken einen geparkten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Die Verkehrsunfallflucht soll sich laut Angaben der Geschädigten am 26.10.2019 zwischen 11:15 Uhr und 11:45 Uhr ereignet haben. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, setzen sich bitte mit der Polizei Einbeck in Verbindung.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell