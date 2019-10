Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wohnungseinbruchdiebstahl

Northeim (ots)

Northeim, Denkershäuser Landstraße 3, Freitag, 25.10.19, 18.45 Uhr - 21.45 Uhr

Northeim (schw) - Am Freitag, 25.10.19, in der Zeit von 18.45 Uhr bis 21.45 Uhr drangen bislang unbekannte Täter durch ein Fenster in ein Wohnhaus, in der Denkershäuser Landstraße, in Northeim ein. Dort durchwühlten der oder die Täter Räumlichkeiten im Haus und entwendeten eine Spiegelreflexkamera. Die Hauseigentümer waren zur Tatzeit nicht anwesend. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 500,- EUR. Zeugen, die In dem benannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0551/7005-0 mit der Polizei in Northeim in Verbindung zu setzen.

