Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisiert mit Pkw unterwegs

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Untere Straße, Freitag, 25.10.19, 15.20 Uhr

Katlenburg-Lindau (schw) - Am Freitag, 25.10.19, gegen 15.20 Uhr wird der Pkw Ford Focus eines 41-jährigen Bilshäuser in Katlenburg-Lindau, in der Unteren Straße angehalten kontolliert. Im Rahmen dieser Kontrolle wird bei dem Bilshäuser deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert über 0,5 Promille, der auch an dem stationären Atemalkohltestgerät in der Wache der PI Northeim bestätigt wurde. Gegen den Bilshäuser wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell