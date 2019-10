Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vermisster 72-jähriger northeimer wieder aufgefunden

Northeim (ots)

Northeim, Hillerser Straße, Samstag, 26.10.19, 10.15 Uhr

Northeim (schw) - Der seit Freitag, 25.10.19 vermisste 72-jährige Northeimer ist am Samstag, 26.10.19 durch einen Zeugenhinweis in einem northeimer Einzelhandelsgeschäft aufgefunden worden. Der Zeuge hatte den Vermissten aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung gegen 10.15 Uhr wiedererkannt. Die zum Einsatzort entsandte Funkstreifenwagenbesatzung der PI Northeim konnte die leicht verwirrte, männliche Person als den vermissten Ewald Hasenkampf identifizieren. Er wurde unter Hinweis auf ärztliche Kontaktaufnahme, wohlbehalten in die Hände von Angehörigen übergeben. Die Fahndung wird hiermit beendet.

