Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck-Schneidnitzer Straße, 24.10.2019; 17:00 Uhr Einbeck (Ho) Am 25.10.2019 erscheint der 65-jährige Geschädigte auf der Dienststelle und zeigt eine Verkehrsunfallflucht an. Er gibt an, dass eine unbekannte Person mit einem Pkw gegen seinen Begrenzungspfosten gefahren sei. Eine Zeugin habe den Vorfall beobachtet und das Kennzeichen aufgeschrieben. Der 29-jährige Verursacher konnte durch die Angaben der Zeugin von der Polizei Einbeck ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell