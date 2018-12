POL-BI: Bielefeld Hoberge-Uerentrup, Unfall mit leicht verletzter Person

Bielefeld (ots) - Am Dienstag, 04.12.2018 gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der Dornberger Straße in Hoberge ein Unfall unter Beteiligung eines LKW und eines PKW Volvo. Die Leitstelle des PP Bielefeld erhielt hierüber Kenntnis seitens der Volvo-Notrufzentrale, die ihrerseits die Information über das im Fahrzeug verbaute Notrufsystem erhielt. Ein 61jähriger Bielefelder hatte den LKW rückwärts aus einer Einfahrt gesetzt und hierbei war es zum Zusammenstoß mit dem PKW Volvo einer 46jährigen Bielefelderin gekommen, welche in Richtung Kirchdornberg unterwegs war. Der Volvo wurde hierbei auf der rechten Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt und die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird durch die Polizei auf mehr als 12.000,- Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geführt.

