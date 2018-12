POL-BI: Bielefeld Brackwede, schwerer Verkehrsunfall auf dem Ostwestfalendamm

Bielefeld (ots) - Am Dienstag, 04.12.2018 gegen 15:55 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des PP Bielefeld telefonisch über einen Unfall unter Beteiligung eines LKW auf dem Ostwestfalendamm informiert. An der Auffahrt vom Südring auf den OWD in Fahrtrichtung Innenstadt war es zur Kollision zwischen einem LKW und einem PKW gekommen. Der 49jährige Führer eines 12-Tonner LKW mit Anhänger aus Herford hatte beim Spurwechsel den in gleicher Richtung rechtsseitig befindlichen PKW einer 68jährigen Lipperin touchiert. Dieses Fahrzeug wurde dann wiederum gegen VW-Golf eines 48jährigen Güterslohers geschleudert. Die beiden PKW wurden bei dem Unfall stark beschädigt. Das Fahrzeug aus Lippe kam auf der linken Fahrbahn des OWD quer zur Fahrtrichtung zum Stehen, der Gütersloher Golf blieb auf der rechten Fahrspur zum Stillstand. Eine zufällig an der Unfallstelle eintreffende Mitarbeiterin des DRK sicherte die Unfallstelle bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte der Polizei mit dem Blaulicht ihres Einsatzfahrzeuges ab und verhinderte so weitere Schäden. Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der tatkräftigen Zeugin für die Absicherung! Bei dem Unfall wurde mit viel Glück niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird seitens der Polizei auf ca. 15.000,- bis 20.000,- Euro geschätzt. Der OWD wurde in Richtung Bielefeld Innenstadt für annähernd eine Stunde gesperrt, bis die beiden stark beschädigten PKW abgeschleppt wurden und die Fahrbahn von den Trümmerteilen gereinigt war. Durch den Rückstau bis auf die A33 kam es zu nicht unerheblichen Verkehrsstörungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell