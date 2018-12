POL-BI: Bielefeld Baumheide, Unfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Bielefeld (ots) - Am Dienstag, 04.12.2018 gegen 16:20 Uhr erhielten die Leitstellen der Bielefelder Polizei als auch der Feuerwehr Kenntnis über einen Unfall auf der Herforder Straße unter Beteiligung eines Motoradfahrers. Ein in Richtung stadtauswärts fahrender 17jähriger Herforder war mit einem Kleinkraftrad der Marke Yamaha aus noch nicht geklärter Ursache auf einen PKW aufgefahren. Der PKW Ford wurde von einer 64jährigen Bielefelderin geführt. Kurz vor dem Büscherweg kam es zum Zusammenstoß der beteiligten Fahrzeuge. Der Motorradfahrer kam zu Fall und wurde schwer verletzt. Nach Erstversorgung im Rettungswagen wurde er einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt. Die Herforder Straße wurde während der Unfallaufnahme und Spurensicherung für die Dauer von ca. 1,5 Stunden in Richtung Herford gesperrt und der Verkehr wurde über den "Rabenhof" abgeleitet. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von geschätzten 10.000,- Euro.

