POL-BI: Unfall mit angetrunkenem Rollerfahrer

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld - Theesen - Als eine Fußgängerin am Montag den 03.12.2018 beabsichtigte, die Jöllenbecker Straße zu überqueren, stieß sie mit einem Rollerfahrer zusammen.

Am Montagnachmittag, gegen 17:00 Uhr wechselte eine 54-jährige Bielefelderin die Straßenseite der Jöllenbecker Straße und nutzte dazu die Überquerungshilfe in der Mitte der Fahrbahn. Als sie die Fahrbahn erneut betrat, näherte sich der 55-jährige Rollerfahrer aus Bielefeld, der die Jöllenbecker Straße stadtauswärts befuhr. Der alkoholisierte Fahrer konnte den Unfall nicht verhindern und stieß mit der Fußgängerin zusammen. Diese erlitt bei den Zusammenstoß eine Schnittverletzung am rechten Bein, diverse Schürfwunden und einen Oberschenkelbruch. Der Rollerfahrer zog sich Schürfwunden an beiden Armen und Händen zu. Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte der 55-Jährige keinen Führerschein vorweisen. Dieser war ihm zuvor bereits abgenommen worden. Die Polizeibeamten ordneten eine Blutentnahme an. Beide Bielefelder wurden in nahegelegene Krankenhäuser gebracht.

