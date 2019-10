Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit frisierten Rollern unterwegs

Northeim (ots)

Moringen, Northeimer Straße, Freitag, 25.10.19, 07.25 Uhr Moringen (schw) - Am Freitag, 25.10.19, gegen 07.25 Uhr fielen Beamten der PI Northeim im Rahmen der Streife in Moringen, in der Northeimer Straße zwei Motorroller mit Versicherungskennzeichen auf, die augenscheinlich nicht mit der für Kleinkrafträder mit Versicherungskennzeichen zugelassenen Höchstgeschwindigkeit unterwegs waren. Beide Motorroller konnten angehalten und kontrolliert werden. Im Rahmen dieser Kontrolle wurde die Höchstgeschwindigkeit beider Kraftfahrzeuge auf dem Rollenprüfstand der PI Northeim überprüft. Diese Überprüfung ergab, dass beide Roller eine deutlich höhere Geschwindigkeit aufwiesen als die erlaubten 45 km/h. Des Weiteren konnten die beiden aus Northeim stammenden 15-jährigen Fahrzeugführer lediglich eine Prüfbescheinigung vorweisen. Die beiden Northeim müssen sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

