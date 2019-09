POL-OF: Sondermeldung für das Polizeipräsidium Südosthessen von Montag, 23.09.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Tödlicher Verkehrsunfall - Bad Orb

Zwei Tote und eine schwerstverletzte Person sind das Ergebnis eines tragischen Verkehrsunfalls, der sich am frühen Montagabend gegen 19:50 Uhr auf der Landstraße 3199 zwischen Wächtersbach und Bad Orb ereignete. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein 91-jähriger Wächtersbacher Seat-Toledo-Fahrer auf dem Weg nach Bad Orb in den Gegenverkehr, streifte hierbei zunächst einen entgegenkommenden Opel und kollidierte im weiteren Verlauf frontal mit einem im Gegenverkehr nachfolgenden Ford. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der ältere Herr ebenso tödlich verletzt, wie seine 65-jährige Beifahrerin aus Bad Orb. Die 52-jährige Ford-Fahrerin aus Biebergemünd musste mit schwersten Verletzungen in das Klinikum Fulda verbracht werden. Der Opel-Fahrer kam mit dem Schrecken davon; an seinem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. Zur Klärung des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hanau ein Gutachter hinzugezogen. Die Landstraße 3199 ist zurzeit in beide Richtungen voll gesperrt.

