Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 23. September 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Autofahrer ins Gesicht geschlagen - Heusenstamm

(as) Ein aggressiver Fahrradfahrer geriet am Freitagabend in der Frankfurter Straße mit einem Autofahrer aneinander. Aus bislang nicht bekannten Gründen schlug der Radfahrer zunächst mit der Hand gegen die Fahrerscheibe des Audi A4. Der 46-jährige Fahrer hielt daraufhin in Höhe einer Bankfiliale an, um mit dem Biker zu sprechen und öffnete das Fenster. Dazu war der Unbekannte scheinbar nicht bereit und schlug dem Audi-Fahrer durch das offene Fenster mit der Faust ins Gesicht. Um weiterer Konfrontation aus dem Weg zu gehen, schloss der 46-Jährige das Fenster, woraufhin der circa 1,80 Meter große und füllige Radler den linken Außenspiegel abtrat. Er soll ein helles Fahrrad mit auffällig orangenem Fahrradanhänger gefahren sein sowie einen orangefarbenen Helm und Jacke getragen haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0 entgegen.

2. Unfall mit Motorrad-Fahrer - Rettungshubschrauber war vorsorglich da - Dreieich/Götzenhain

(aa) Missachtung der Vorfahrt war nach ersten Erkenntnissen die Ursache für den Zusammenstoß eines VW und einem Motorrad am Samstagnachmittag an der Einmündung Dietzenbacher Straße/Vor der Pforte. Für den verletzten 54-jährigen Kradfahrer war sogar der Rettungshubschrauber gelandet, weil anfangs bei dem Rodgauer eine schwere Rückenverletzung im Raum stand. Gegen 16.40 Uhr war der 23-jährige Golf-Lenker von der Straße "Vor der Pforte" nach rechts in die Dietzenbacher Straße abgebogen und hatte dabei offensichtlich nicht auf den von links kommenden Yamaha-Fahrer geachtet. Der Krad-Fahrer wurde schließlich mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht; er erlitt wohl "nur" leichte Blessuren.

3. Unfall: Motorradfahrer und Sozia verletzt - Seligenstadt

(aa) Ein Motorradfahrer und seine Sozia wurden am Sonntagnachmittag bei einem Unfall auf der Aschaffenburger Straße verletzt. Nach ersten Erkenntnissen waren der 52-Jährige und die 55-Jährige gegen 17 Uhr vom Kreisverkehr kommend auf die Aschaffenburger Straße in Richtung Stifterstraße gefahren, als in Höhe der Hausnummer 127 ein VW vom Straßenrand in den fließenden Verkehr einfuhr. Offensichtlich hatte der 81-jährige Golf-Lenker das herannahende BMW-Krad übersehen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Motorradfahrer aus Frankfurt und seine Mitfahrerin aus Bamberg kamen zur Behandlung ins Krankenhaus; der Mann klagte über Schmerzen beim Atmen und die Frau über Schmerzen am Knie sowie dem rechten Handgelenk. Zeugen werden gebeten, sich auf der Polizeistation unter der Rufnummer 06182 8930-0 zu melden.

4. Mercedes-Fahrerin verwechselt offenbar Gas- und Bremspedal - Seligenstadt

(as) 4.000 Euro Sachschaden verursachte eine 78-jährige Mercedes-Fahrerin am Samstagmittag, als sie auf dem Parkplatz eines Discounters in der Steinheimer Straße in Seligenstadt wohl Gas- und Bremspedal verwechselte. Gegen 13 Uhr habe die Rentnerin ihr Auto vorwärts einparken wollen. Anstatt der Bremse soll sie auf das Gaspedal getreten haben. Dadurch schoss sie über die Parkbucht hinaus über den Grünstreifen und kollidierte mit einer an der Hauswand angebrachten Klimaanlage. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06182 8930-0 zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

1. Polizei nimmt mutmaßlichen Angreifer fest - Hanau

(neu) Einen 27 Jahre alten Mann aus Hanau hat die Polizei wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung vorläufig festgenommen. Er steht im Verdacht, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 23.45 Uhr, in einem Hinterhof am Kurt-Schuhmacher-Platz einen 31-Jährigen angegriffen und mit einem Messer schwer am Kopf verletzt zu haben. Zunächst erreichte die Polizei der Notruf eines Anwohners, dass sich mehrere Jugendliche lautstark anbrüllen würden. Man befürchte nun, dass die jungen Leute aufeinander losgehen könnten. Die Ordnungshüter waren mit drei Streifen vor Ort, um die Lage zu beruhigen. Während der Verletzte zur Behandlung in ein Frankfurter Krankenhaus gebracht wurde, nahm die Polizei den 27-Jährigen in Gewahrsam. Bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Täters wurden Haschisch und weitere Drogenutensilien aufgefunden. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar; die Kripo Hanau hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen.

2. Polizei weckt Autofahrer - Führerschein "gerettet" - Hanau

(neu) "Leblos" war er nicht, der 49-Jährige aus Bad Vilbel, welcher in diesem vermeintlichen Zustand der Polizei am Sonntagabend in der Innenstadt gemeldet wurde. Ein besorgter Zeuge hatte gegen 22.20 Uhr die Vermutung geäußert, dass dem Mann am Steuer seines Wagens, der gegenüber einer Tankstelle in der Kleinen Hainstraße mit offener Fahrertüre stand, etwas zugestoßen sein könnte. Die Beamten stellten schnell fest, dass der Mann eingeschlafen war. Grund hierfür könnte der Alkoholeinfluss gewesen sein; ein Schnelltest ergab einen Wert von über einem Promille. Gegenüber den Ordnungshütern gab der 49-Jährige an, dass es ihm gutgehe. Um sicherzugehen, dass er in diesem Zustand nicht verbotenerweise losfährt, stellten die Beamten vorsorglich den Zündschlüssel des Wagens sicher. Diesen konnte sich der Fahrer in nüchternem Zustand auf der Wache abholen.

3. Äste brannten - Mann flüchtete auf Fahrrad - Bruchköbel

(aa) Am Sonntagnachmittag brannten gleich zweimal Äste und Gras: Gegen 14.50 Uhr im Kinzigheimer Weg in unmittelbarer Nähe des dortigen Bahngleises, was Auswirkungen auf den Bahnverkehr hatte. Gegen 16.45 Uhr wurde ein weiteres Feuer im Bereich des Bauhofes festgestellt. Zeugen sahen in beiden Fällen einen etwa 1,85 Meter großen und schlanken Mann mit dunklen kurzen Haare, der auf einem Mountainbike davonfuhr. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

4. Bewohner ertappten Einbrecher - Maintal

(aa) Zwei ertappte Einbrecher flüchteten am frühen Samstag ohne Beute vom Grundstück eines Einfamilienhauses in der Sudetenstraße. Gegen 1.45 Uhr hörten die Bewohner Geräusche an der Haustür und schauten nach. Ein Täter hatte gerade versucht, die Tür aufzubrechen; das Schloss ist nun beschädigt. Die 20 bis 30 Jahre alten Einbrecher, von denen einer wohl an der Straße "Schmiere" stand, rannten in Richtung Rumpenheimer Weg davon. Sie waren 20 bis 30 Jahre alt und dunkelhaarig. Einer war etwa 1,75 Meter groß, schlank und mit einer hellen Jacke bekleidet. Der Komplize war kleiner und dick. Die Kriminalpolizei ist für weitere Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu erreichen.

5. Wer sah den weißen Geländewagen davonfahren? - Maintal/Dörnigheim

(fg) Auf rund 1.600 Euro schätzt die Polizei den Schaden, den eine unbekannte Fahrzeug-Führerin am Freitagmittag auf dem Parkplatz des Logo-Getränkemarktes in der Berliner Straße verursacht hat. Gegen 13.30 Uhr fuhr sie gegen einen geparkten blauen Skoda Fabia und beschädigte diesen im Heckbereich. Am Steuer des weißen Geländewagens soll eine ältere Dame mit weißen glatten Harren gesessen haben. Die Polizei bittet nun Zeugen, die die Unfallflucht gesehen haben, sich auf der Wache in Maintal unter der Telefonnummer 06181 4302-0 zu melden.

6. Vermutlich zu schnell in die Kurve gefahren - Birstein

(neu) Weil sie nach Einschätzung der Polizei wohl zu schnell unterwegs waren, sind am Sonntagnachmittag gleich zwei Motorradfahrer von der Straße abgekommen und in einer Wiese gelandet. Die beiden Männer aus Maintal und Gründau fuhren gegen 15.20 Uhr hintereinander auf der Bundesstraße 276 von Fischborn in Richtung Wüstwillenroth. In einer Kurve verloren der 26-Jährige und sein 48 Jahre alter Kompagnon zeitgleich die Kontrolle über ihre Maschinen, eine 750er Honda und eine 800er Honda. Beide Fahrer mussten anschließend in Krankenhäuser transportiert werden; einer sogar mit einem Rettungshubschrauber. Ihre Verletzungen galten jedoch nicht als lebensbedrohlich. Die beiden Hondas dürften gleichwohl Totalschaden erlitten haben. Die Bundesstraße musste für rund eine Stunde voll gesperrt werden.

Offenbach, 23.09.2019, Pressestelle, Rudi Neu

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Pressestelle



Telefon: 069 / 8098 - 1210

Fax: 069 / 8098 - 1207

Rudi Neu (neu) - 1212 oder 0173 591 8868

Andrea Ackermann (aa) - 1214 oder 0173 / 301 7834

Michael Malkmus (mm) - 1213 oder 0173 / 301 7743

Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806

Alexander Schlüter (as) - 1218 oder 0162 / 201 3290

E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell