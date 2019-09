Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung des Polizeipräsidiums Südosthessen von Freitag, 20.09.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Diebe stahlen Gläser von Außenspiegeln - Zeugen gesucht - Mühlheim

(aa) Diebe zogen in dieser Woche in zwei Nächten durch die Straßen des "Franzosen-Viertels" und am Bahnhof. Dabei hatten es die Täter auf die Gläser der Außenspiegel von geparkten hochwertigen Fahrzeugen abgesehen. In der Nacht zum Dienstag sowie in der Nacht zum Freitag gingen sie überwiegend Mercedes- und BMW-Karossen an. Der Wert der Beute liegt bei mehreren tausend Euro. Bitter für einige Fahrzeugbesitzer ist, dass sie gleich zweimal Opfer wurden. Nachdem sie ihre Gläser wieder ersetzt hatten, wurden auch diese in der Nacht zum Freitag gestohlen. Die Beamten der Polizeistation Mühlheim haben mehr als 20 Anzeigen aufgenommen, die nun von der Kripo, Fachkommissariat 22, bearbeitet werden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation (06108 6000-0) oder bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Offenbach, 20.09.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

