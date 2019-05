Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Polizei nimmt zwei Einbrecher fest

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in Elmshorn zu gleich zwei Einbrüchen in dasselbe Fachgeschäft in der Straße Vormstegen gekommen.

Am frühen Montagmorgen um 00:26 Uhr fuhr die Polizei zu dem Geschäft, da die Alarmanlage lief. Sofort sahen die Beamten eine eingeschlagene Scheibe und stellten einen Einbruch fest. Bei der intensiven Suche mit mehreren Streifenwagen nach dem Einbrecher in der Umgebung bemerkten die Polizisten in der Reichenstraße einen 28-jährigen Elmshorner. Bei der Befragung stellte sich heraus, dass dieser Mann den Einbruch begangen hatte. Die Beamten nahmen ihn mit auf die Wache. Er gestand, mehrere Kettensägen gestohlen zu haben, die später von den Polizisten in Tatortnähe gefunden wurden.

Die Ermittlungen führten die Beamten zu einem weiteren Tatverdächtigen, einen 24-jährigen aus Elmshorn. Gegen diesen richtet sich der Vorwurf, den zweiten Einbruch am Sonntagnachmittag um 17:19 Uhr begangen zu haben. Auch diesen Mann nahmen die Beamten vorläufig fest. Er räumte ein, drei Stichsägen und zwei Bohrhammer aus dem Fachgeschäft gestohlen zu haben.

Beide Einbrecher wurden nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen und müssen sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

