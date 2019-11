Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Motorrad entwendet - 10.000 Euro Schaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Wendschott, Zum Dopanen Anger 28.11.2019, 20.00 Uhr - 29.11.2019, 08.00 Uhr

Eine acht Jahre alte BMW R 1200 GS haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in der Straße Zum Dopanen Anger entwendet. Damit haben sie dem rechtmäßigen Besitzer einen Schaden von rund 10.000 Euro zugefügt. Der 55 Jahre alte Geschädigte hatte sein Motorrad ordnungsgemäß gesichert am Donnerstagabend gegen 20.00 Uhr unter seinem Carport am Haus abgestellt. Am Freitagmorgen um 08.00 Uhr bemerkte er den Verlust. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn verdächtige Geräusche oder Personen wahrgenommen haben und bittet um Hinweise an die Polizei in Wolfsburg, Rufnummer 05361/4646-0.

