Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Großefehn - Frau schwer verletzt; Aurich - Zusammenstoß am Westgaster Weg; Aurich - Unfallflucht

Altkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Großefehn - Frau schwer verletzt

Eine 27 Jahre alte Frau ist am Freitagmorgen in Großefehn schwer verletzt worden. Die 27-Jährige war gegen 7 Uhr mit ihrem VW Golf auf der Kanalstraße Süd auf einen vorausfahrenden Peugeot aufgefahren. Die Fahrerin des VW Golf und die 22 Jahre alte Peugeot-Fahrerin verließen daraufhin ihre Autos. Wenig später fuhr ein 25-Jähriger auf der Kanalstraße Süd mit einem VW Transporter noch auf den VW Golf auf. Der Wagen wurde nach vorne geschleudert und erfasste die dort stehende 27-jährige Frau. Sie wurde schwer verletzt. Ihr Kind, das zuvor mit ausgestiegen war, und der 25 Jahre alte Fahrer des VW Transporter wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden schätzungsweise im fünfstelligen Bereich.

Aurich - Zusammenstoß am Westgaster Weg

Eine Autofahrerin ist am Donnerstag in Aurich mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Die 36-jährige Fahrerin eines Audi war gegen 9.40 Uhr auf der Straße Am Deich unterwegs und wollte nach rechts in den Westgaster Weg abbiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen den 54 Jahre alten Radfahrer, der in gleiche Richtung fuhr. Es kam zum Zusammenstoß und der Radfahrer stürzte. Er wurde leicht verletzt.

Aurich - Unfallflucht

Ein weißer BMW 1er wurde am vergangenen Freitag, 08.05.2020, in der Zeit zwischen 8.15 Uhr und 12.15 Uhr, auf einem Parkplatz am Fischteichweg beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß vermutlich beim Einparken in eine Parklücke gegen den Wagen und verursachte einen Schaden an der linken Fahrzeugseite des weißen BMW. Der Verursacher flüchtete, ohne eine Regulierung zu ermöglichen. Er fuhr möglicherweise ein graues Fahrzeug. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04941 606215.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Pressestelle

Wiebke Baden

Telefon: 04941 606104

E-Mail: pressestelle@pi-aur.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-aur.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell