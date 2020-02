Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Trickdiebe bestehlen 84-Jährige +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Vermeintliche Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens waren am Donnerstag, 27. Februar 2020, zwischen 10:30 und 10:50 Uhr, in Delmenhorst unterwegs und haben eine 84-jährige Frau bestohlen.

Ein Mann klingelte an der Haustür in der Koldinger Straße, gab sich als Mitarbeiter aus und brachte die 84-Jährige unter dem Vorwand, die Telefonleitungen prüfen zu wollen, so dazu, die Tür zu öffnen.

Der Mann kündigte einen weiteren Mitarbeiter an, der kurze Zeit später ebenfalls klingelte. Während der erste Mann vorgab, die Telefonleitungen im Wohnzimmer zu überprüfen, überprüfte der zweite Mann die Leitungen im Schlafzimmer im Obergeschoss.

Als der zweite Mann sie zur Unterstützung nach oben bat, fiel der 84-Jährigen bereits eine geöffnete Schublade ihres Nachtschrankes auf, so dass sie ihre darin befindliche Geldbörse überprüfte und feststellen musste, dass Bargeld fehlte.

Als sie den Mann darauf ansprach, ergriff er die Flucht und verließ die Wohnung. Auch der weitere Mitarbeiter war nicht mehr vor Ort. Sie musste daraufhin feststellen, dass auch ein Wertgelass mit Bargeld als Inhalt aus dem Wohnzimmer entwendet worden war. Der Wert des Diebesguts ist derzeit unbekannt.

Beschreiben konnte sie die beiden Männer wie folgt:

1. Person

- ca. 30 bis 35 Jahre - ca. 185 cm - schlanke Erscheinung - kurze schwarze Haare - "feines" Gesicht - kein Bart - deutsche Mundart, jedoch mit ausländischem Akzent - blaues Oberteil und Hose (ähnlich wie Handwerker)

2. Person

- ca. 30 bis 35 Jahre - ca. 185 cm - etwas fülliger als Person 1 - markantes Gesicht - deutsche Mundart, jedoch mit ausländischem Akzent - blaues Oberteil und Hose (ähnlich wie Handwerker) - trug einen dunklen Koffer bei sich

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, werden gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen (00254744).

