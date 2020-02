Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfallflucht in Wildeshausen auf Parkplatz der Sporthalle +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Verursacher beschädigte am Donnerstag, 27. Februar 2020, in der Zeit von 9:55 Uhr bis 10:25 Uhr, einen weißen Audi A1, der auf dem Parkplatz der Sporthalle in der St.-Peter-Straße abgestellt war.

Bei seiner Rückkehr stellte der Fahrzeughalter eine Beschädigung am hinteren linken Kotflügel inklusive blauem Fremdlack an seinem Pkw fest. Die Höhe des Sachschadens wurde auf etwa 700 Euro geschätzt.

Zeugen, die Hinweis auf das verursachende blaue Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (00253010).

Rückfragen bitte an:

Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell