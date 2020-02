Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in Lebensmittelmarkt in Hatten +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Donnerstag, 27. Februar 2020, über das Dach eines Lebensmittelmarktes in der Bahnhofsallee gewaltsam Zugang in die Verkaufsräume.

Durch die Zwischendecke gelangten sie zum Kassenbereich und hebelten hier zwei mit Zigaretten gefüllte Verkaufsautomaten auf. Mit sämtlichen in den Automaten befindlichen Zigarettenschachteln verließen sie den Einkaufsmarkt wieder. Es entstand Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wildeshausen unter der Telefonnummer 04431/941-0 zu melden (00251815).

