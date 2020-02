Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Autotransporter kommt in Ovelgönne von Fahrbahn ab, verursacht Sachschaden und flüchtet +++ Fahrzeug kann dank aufmerksamen Zeugen gestellt werden

Delmenhorst (ots)

Der Fahrer eines Autotransporters verursachte am Donnerstag, 26. Februar 2020, gegen 17:40 Uhr, auf der B 211 im Bereich Ovelgönne einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend trotz angerichtetem Schaden vom Unfallort.

Der 30-Jährige befuhr mit seinem Lkw mitsamt Anhänger und Neufahrzeugen als Ladung die B 211 aus Oldenburg kommend in Richtung Brake. Auf der Mittelorter Straße kam er in Höhe der Vedhuser Chaussee ausgangs einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wühlte den Grünstreifen auf und beschädigte mehrere Kurvenleittafeln sowie Leitpfosten. Auch an seiner Zugmaschine entstand leichter Sachschaden im vorderen rechten Bereich. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 3.500 Euro geschätzt.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete den unfallflüchtigen Verursacher, so dass er kurze Zeit später durch Beamte der Polizei Brake angehalten und kontrolliert werden konnte. Gegen den Mann aus Weißrussland wurde ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Um den Strafverfolgungsanspruch zu sichern, wurde vom zuständigen richterlichen Bereitschaftsdienst die Hinterlegung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro angeordnet.

