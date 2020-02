Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Wohnhäuser in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In der Ostpreußenstraße ist es am Dienstag, 25. Februar 2020, und Mittwoch, 26. Februar 2020, zu einem vollendeten und einem versuchten Einbruch in zwei Einfamilienhäuser gekommen.

Ein 48-jähriger Hausbewohner verließ sein Haus zwischen 10:00 Uhr und 11:00 Uhr. Bei seiner Rückkehr bemerkte er einen fremden Mann in seinem Haus. Dieser flüchtete durch ein Fenster in Richtung Pommernstraße und dann grobe Richtung Mittelweg. Der Hausbewohner verfolgte ihn erst noch, verlor den Einbrecher dann aber aus den Augen.

Beschrieben wurde der Täter mit einer sportlichen Figur, deutschem Aussehen und dunklen kurzen Haaren. Er trug eine Hornbrille mit dickem Rand und war dunkel bekleidet. Eventuell war er mit einer grünen Jacke bekleidet.

Im Haus hinterließ der Täter seit bereitgelegtes Diebesgut. Hierbei handelte es sich um den Laptop des Besitzers sowie eine Tasche mit Einbruchwerkzeug.

Am Mittwoch kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr zu einem Einbruchsversuch in ein weiteres Einfamilienhaus in der Ostpreußenstraße. Während der kurzen Abwesenheit des 66-jährigen Hausbewohners wurde durch unbekannte Täter versucht, durch gewaltsames Angehen der Terrassentür ins Haus zu gelangen. Dies gelang den Tätern allerdings nicht. Der Gesamtschaden wurde auf den vierstelligen Bereich geschätzt.

Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/9981-0 bei der Polizei Nordenham zu melden (00243482, 00249246).

