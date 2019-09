Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Einbrecher ermittelt

Schöppingen (ots)

Ein 43 Jahre alter Schöppinger könnte für eine ganze Reihe von Einbrüchen in dem Ort verantwortlich sein. Diese liegen zum Teil schon mehrere Jahre zurück. Dass sich nun doch noch ein Ermittlungserfolg erzielen ließ, ist einer DNA-Spur zu verdanken. Polizeibeamte hatten den 43-Jährigen Ende Juli erkennungsdienstlich behandelt und dabei auch eine Speichelprobe genommen - der Mann stand im Verdacht, im April in Schöppingen einen Einbruch begangen zu haben. Das Ergebnis des Datenabgleichs sollte diese Erkenntnis erhärten: Spuren am Tatort stimmten mit der DNA der Speichelprobe des Beschuldigten überein. Sein Erscheinungsbild passte zudem zu den Beschreibungen eines Täters, die Zeugen in mehreren anderen Einbruchsfällen machen konnten. Diese hatten sich bereits im Jahr 2010 ereignet.

