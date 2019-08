Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Unfall beim Parken

Ein 51 Jahre alter Audi-Fahrer beschädigte am Mittwoch gegen 9:15 Uhr in der Straße Alte Staige bei einem Parkvorgang einen geparkten Mercedes Benz. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Crailsheim: Unfall beim Abbiegen

Gegen 7:00 Uhr befuhr eine 32-jährige Opelfahrerin die K2502 in Richtung L1041 um hier in Richtung Crailsheim abzubiegen. Beim Einfahren auf die L1041 übersah die Frau einen Volvo-LKW eines 20-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Unfall wurde die 32-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

Rosengarten: Renault fährt gegen Dacia

Ein 18 Jahre alter Fahrer eines Renault Twingo fuhr am Dienstag gegen 18:00 Uhr auf einen am Fahrbahnrand der Haller Straße geparkten Dacia. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 2.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Beim Ausfahren auf Straße zusammengestoßen

Am Mittwoch gegen 9:00 Uhr stießen ein Skoda und ein Mercedes-Transporter zusammen, als die beiden Fahrzeuge an zwei nebeneinander liegenden Grundstückseinfahrten in Richtung Aschenhausweg auf die Straße ausfahren wollten. Der 33-jährige Skoda-Fahrer, sowie der 34-jährige Mercedes-Fahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro.

