Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Uslar (ots)

37170 Uslar, Vahler Twetje

Zeitraum: Freitag, 30.08.2019; 07:50 Uhr bis Freitag, 30.08.2019; 13:05 Uhr

USLAR (TH) Im o. g. Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Vahler Twetje ein dort am Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellten Pkw im Bereich der Fahrertür sowie des Kotflügels. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. An dem Pkw der Geschädigten entstand ein Sachschaden i. H. v. ca. 1500,-- Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Uslar unter der Tel. 05571/92600-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell