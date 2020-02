Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pflasterstein in Berne auf Pkw-Dach geworfen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein bislang unbekannter Täter warf am Donnerstag, 27. Februar 2020, in der Zeit von 0:00 Uhr bis 7:00 Uhr, einen Pflasterstein auf das Dach eines schwarzen 1er BMWs, der in der Deichstraße stand.

Der Pkw befand sich neben einem Wohnhaus auf der Deichstraße stehend kurz nach Verlassen der Ritzenbütteler Straße. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt.

Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 zu melden (00252885).

