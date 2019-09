Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch

Ibbenbüren (ots)

In der Nacht zum Sonntag (22.09.2019) ist der Polizei ein Einbruch in das Asseebad an der Straße "An der Umfluth" gemeldet worden. In dem Bad hatte sich gegen 03.15 Uhr mindestens ein Täter aufgehalten. Die Polizei suchte in dem Bad und in der Umgebung nach dem Einbrecher bzw. den Einbrechern. Es konnten dort keine Personen angetroffen werden. Wie sich herausstellte, hatten sich die Einbrecher an zwei Fenstern zu schaffen gemacht. Ein Fenster konnten sie schließlich gewaltsam öffnen und sich dann ins Aaseebad begeben. In dem Hallenbad richteten sie weitere Schäden an, da sie eine Glastür aufbrachen, die dabei vollkommen zerstört wurde. Was die Unbekannten aus dem Bad gestohlen haben, konnte nicht unmittelbar gesagt werden. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Einbruch unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell