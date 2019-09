Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Einbruch gemeldet

Tecklenburg (ots)

In einem Gastronomiebetrieb an der Landrat-Schultz-Straße haben sich in der Nacht zum Montag (23.09.2019) ungebetene Gäste aufgehalten. Fest steht, dass die Einbrecher einen Laptop mitgenommen haben. Der oder die Täter brachen in der Zeit zwischen Sonntag, 21.00 Uhr und Montagmorgen, 07.00 Uhr an dem Gebäude ein Fenster auf. Die Polizei hat daran und in den Räumen verschiedene Spuren gesichert. Mögliche Blutspuren deuten darauf hin, dass sich ein Täter bei dem Einbruch verletzt haben könnte. In der Lokalität wollten die Unbekannten einen Zigarettenautomaten aufbrechen, was ihnen aber nicht gelang. In verschiedenen Behältnisse und Schubladen suchten sie zudem scheinbar gezielt nach Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, Telefon 05481/9337-4515. Da die Unbekannten möglicherweise gegen 01.00 Uhr unterwegs waren, ist besonders diese Zeit für Zeugenhinweise von Bedeutung.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell