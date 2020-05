POL-AUR: Hage - Unfallflucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Norden (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstag in Hage einen VW Golf Variant beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Gegen 17.05 Uhr touchierte der bislang Unbekannte den Wagen, der in der Halbemonder Straße am Fahrbahnrand stand, und fuhr weiter in Richtung Hager Ortskern. Er verursachte einen Schaden im vierstelligen Bereich. Aufgrund der Uhrzeit und der Örtlichkeit ist davon auszugehen, dass Zeugen den Unfall beobachtet haben. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

