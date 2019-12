Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim

Reihen: Vier leicht Verletzte nach Rauchentwicklung in Einfamilienhaus

Sinsheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 23.55 Uhr, musste die Feuerwehr Sinsheim aufgrund starker Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus in die Wingertsbergstraße nach Sinsheim-Reihen ausrücken. Die Bewohner des betroffenen Wohnhauses konnten sich selbstständig ins Freie begeben. Sicherheitshalber wurden auch die angrenzenden Wohnhäuser evakuiert. Zügig konnte ein brennendes Kissen als Ursache für die Rauchentwicklung ausfindig gemacht werden. Das Kissen hatte sich zuvor unbemerkt aufgrund einer dauerhaft anschaltenden Lampe in einer Abstellkammer im Keller des Gebäudes entflammt. Das Kissen konnte durch die Feuerwehr ins Freie gebracht und gelöscht werden. Auf andere Teile des Wohnhauses haben die Flammen nicht übergegriffen. Der Sachschaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt. Vier Bewohner erlitten eine leichte Rauchgasintoxikation und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Die weiteren Ermittlungen werden vom Polizeirevier Sinsheim geführt.

