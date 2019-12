Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Fünf Pkw in der Altstadt aufgebrochen. Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

In der Nacht zum Sonntag sind in der Heidelberger Altstadt fünf Fahrzeuge aufgebrochen worden. Zwei Pkw der Marke BMW waren in der Nadlerstraße geparkt, zwei Pkw, ein Opel und ein Nissan, waren in der Tiefgarage "Alte Glockengießerei" abgestellt, ein VW-Tiguan in der Poststraße. An vier Autos wurde jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen. Aus einem BMW in der Nadlerstraße wurden ein Blazer und ein Cardigan geklaut. Aus einem Pkw in der Tiefgarage wurden Hausratsgegenstände und größere Bilder/Gemälde entwendet, diese waren verpackt in zwei auffälligen gelben IKEA-Tüten. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen kann noch nicht beziffert werden. Die Fahrzeuge waren ab 18.00 Uhr am Samstagabend geparkt worden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, setzen sich bitte mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel. 06221/99-1700, in Verbindung.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Michael Neider

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell