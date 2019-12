Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mückenloch (Rhein-Neckar-Kreis): Brand in Einfamilienhaus

Mückenloch (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Samstagabend gegen 22.45 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Gebäudebrand in die Almstraße nach Mückenloch gerufen. Vor Ort stand das Erdgeschoss eines zweistöckigen Einfamilienhauses in Vollbrand. Die Freiwillige Feuerwehr musste zunächst die Hauseingangstüre aufbrechen um in das Haus zum Brandherd vorzudringen, konnte dann aber den Brand schnell löschen. Der Rauch war jedoch bereits bis in das Obergeschoss gezogen, weshalb das Haus bis auf Weiteres unbewohnbar ist. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Bewohner im Haus, es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100.000EUR. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Neckargemünd, Dilsberg und Mückenloch waren mit 54 Einsatzkräften vor Ort und führten im Nachgang eine Brandwache durch. Das Polizeirevier Neckargemünd hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Michael Anthofer, EESB

Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell