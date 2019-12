Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reichartshausen

Rhein-Neckar-Kreis: PKW kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich - Fahrer flüchtet vom Unfallort

Reichartshausen (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 06.10 Uhr, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer neben der K4188, zwischen der B 292 und Reichartshausen, einen Opel Meriva der abseits der Fahrbahn auf dem Dach liegen würde. Zwei Streifen des Polizeirevier Sinsheim konnten vor Ort nur einen total demolierten Opel Meriva ohne Insassen feststellen. Am Opel entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten unter der Telefonnummer 07261-6900 Kontakt mit dem Polizeirevier Sinsheim aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Daniel Damato

Telefon: 0621 / 174 - 0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell