Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Mesum, Fahrzeug aufgebrochen

Rheine (ots)

Am Haspertskamp haben unbekannte Täter ein Fahrzeug aufgebrochen. Die Diebe waren in der Zeit zwischen Samstag, 17.00 Uhr und Montagmorgen (17.02.2020), 09.15 Uhr, am Werk. Nachdem sie sich Zugang zu dem zuvor verschlossenen Kleintransporter verschafft hatten, entwendeten sie daraus zwei Laubgebläse im Wert von etwa 1.000 Euro. Der angerichtete Sachschaden wird auf cirka 900 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

