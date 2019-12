Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Verkehrsunfallflucht mit hohem Fremdschaden

Freiburg (ots)

Landkreis Waldshut

Waldshut-Tiengen, Ortsteil Waldshut, Kalvarienbergstraße

Am Freitag, 27.12.2019 in der Zeit zwischen 13:00 und 18:30 Uhr, ereignete sich in der Kalvarienbergstraße in Waldshut ein Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Hierbei entstand bei einem am Straßenrand parkenden schwarzen PKW Peugeot mit polnischer Zulassung Sachschaden in Höhe von ca. 8000.- Euro. Ein vorbeifahrendes weißes Fahrzeug hatte diesen gestreift und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei Waldshut (Tel. 07751/8316-531) erbittet Zeugenhinweise zu dem flüchtigen weißen Fahrzeug, welches an der rechten Fahrzeugseite Unfallbeschädigungen aufweisen dürfte.

