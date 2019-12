Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Nachtragsmeldung: Todtnau: Schwerer Verkehrsunfall auf der B317 - Sperrung aufgehoben - vier Verletzte nach Zusammenstoß - Zeugenaufruf

Wie vermeldet kam es am heutigen Freitag, 27.12.19, gegen 14.15 Uhr, auf der B317 zwischen Todtnau und Schlechtnau zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 62-jährige Skoda-Fahrerin von Schönau in Richtung Todtnau unterwegs und soll auf der dortigen Strecke aus unbekannter Ursache zunächst nach links von der Straße abgekommen sein. Anschließend soll ihr Auto wieder auf die Straße zurück geschleudert und in einen entgegenkommenden Opel geprallt sein. Der 60-jährige Opel-Fahrer wurde schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Zwei Insassen im Opel wurde nach bisherigen Erkenntnissen nur leicht verletzt. Die Fahrerin des Skoda, der sich bei dem Unfall überschlug, wurde im Auto eingeklemmt und durch die Feuerwehr befreit. Sie wurde ebenfalls schwer verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Nach bisherigen Erkenntnissen besteht bei den Schwerverletzten keine Lebensgefahr. Die Fahrbahn war während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme bis gegen 16.55 Uhr gesperrt worden. Das Verkehrskommissariat Weil am Rhein, Tel. 07621 9800-0, hat den Unfall aufgenommen und bittet Zeugen des Unfalles sich zu melden.

Ursprungsmeldung: Todtnau: Schwerer Verkehrsunfall auf der B317 - Sperrung aktuell - Rettungshubschrauber im Einsatz

Aufgrund eines schweren Verkehrsunfalles ist die B317 zwischen Todtnau und Schlechtnau derzeit voll gesperrt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist heute, 27.12.19, gegen 14.15 Uhr, ein Auto auf den Gegenfahrstreifen geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen. Es gibt mehrere Verletzte. Neben der Polizei sind der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber und die Feuerwehr im Einsatz. Es wird gebeten den Bereich weiträumig zu umfahren. Auf die Meldungen des Verkehrswarndienstes wird verwiesen.

