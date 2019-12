POL-FR: Breisach am Rhein - Festnahme nach Verkehrskontrolle

Polizeipräsidium Freiburg

Am Donnerstag, den 26.12.2019 gegen 04:00 Uhr wurde im Breisach am Rhein in der Kandelstraße ein PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde durch Beamte des Polizeireviers Breisach festgestellt, dass der 37-jährige Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem wurde ermittelt, dass gegen ihn ein Haftbefehl besteht, weshalb er zunächst festgenommen wurde. Nach Begleichung eines Geldbetrages in Höhe von 2.000EUR wurde er schließlich wieder auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

