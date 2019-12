Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Herbolzheim: Verkehrsunfallflucht in der Rathausgasse - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag 09.12.2019 in der Zeit zwischen 10:20 Uhr und 10:40 Uhr wurde in der Rathausgasse ein geparkter schwarzer BMW durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren beschädigt.

Beim Verursacherfahrzeug soll es sich um einen hellen Pkw handeln.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Emmendingen, Tel. 07641/582-0, entgegen.

sk

