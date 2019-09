Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Reizgas in das Gesicht gesprüht - In den Rücken getreten - Öffentlichkeitsfahndung der Bundespolizei nach einer gefährlichen Körperverletzung

Essen (ots)

Nachdem es bereits am 14. Juli 2019 zu einer gefährlichen Körperverletzung am Essener Hauptbahnhof kam, sucht die Bundespolizei nach zwei Tatverdächtigen. Diese hatten einem 28-jährigen Obdachlosen erst Reizgas in das Gesicht gesprüht und ihm anschließend in den Rücken getreten.

Das spätere Opfer hielt sich damals im Essener Hauptbahnhof einem Bahnsteig auf und "bettelte" dort Reisende um Geld an. Nach Angaben des 28-Jährigen nahmen zwei Männer Anstoß an seinem Verhalten und sollen ihm unmittelbar Pfefferspray in das Gesicht gesprüht haben. Als der Essener daraufhin flüchtete, soll er von einem der Männer verfolgt und in den Rücken getreten worden sein.

Der 28-Jährige musste später durch den Rettungsdienst behandelt werden. Die Tat wurde durch die Videoüberwachung aufgezeichnet. Das Essener Amtsgericht ordnete die Öffentlichkeitsfahndung nach den beiden Tatverdächtigen an.

Die Bundespolizei fragt nun:" Wer kennt die beiden Tatverdächtigen und/ oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsort geben?" Hinweise werden unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 entgegengenommen.

Unter folgendem Link können die Lichtbilder abgerufen werden:

https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/04Fahndungen/2019/oefa_29_2019.html

