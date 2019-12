Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Autofahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 24.12.2019 wurde gegen 03:00 Uhr in Umkirch in der Hauptstraße der Fahrer eines PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Durch die Beamten des Polizeireviers Breisach wurde dabei folglich ermittelt, dass der PKW-Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Es konnten zudem von den Beamten konkrete Anzeichen für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt werden. Ein Drogentest bestätigte schließlich, dass der 32-jährige Fahrer vor der Fahrt diverse Betäubungsmittel konsumiert hatte. Ihn erwartet nun eine Anzeige. Bereits um 0:45 Uhr konnte ebenfalls in der Hauptstraße im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein 20-jähriger PKW-Fahrer festgestellt werden, welcher ebenfalls nicht im Besitz eines Führerscheins war. Auch ihn erwartet folglich eine Anzeige.

