POL-LB: Ditzingen: Wohnungsinhaber überrascht Einbrecher im Schlafzimmer; A 81/Zuffenhausen: Straßenreinigungsmaschine gerät in Brand; Hemmingen: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Ludwigsburg (ots)

Ditzingen: Wohnungsinhaber überrascht Einbrecher im Schlafzimmer

Ein Anwohner der Bauernstraße in Ditzingen überraschte am Donnerstag um 11:30 Uhr einen Einbrecher in seinem Schlafzimmer. Der Wohnungsinhaber war zuvor zwei Stunden außer Haus, als er in seine Wohnung zurückkehrte. Dabei fiel ihm auf, dass die Schlafzimmertür entgegen seiner Gewohnheit bis auf einen Spalt geschlossen war. Beim Versuch die Türe öffnen spürte er einen Widerstand. Ein Einbrecher befand sich dahinter, stieß den 42-Jährigen nach hinten um und flüchtete aus der Wohnung. Der bislang unbekannte Täter wird als 175 bis 180cm groß mit stabiler Figur beschrieben. Er trug zur Tatzeit einen grauen Kapuzenpullover und weiße Turnschuhe. Die Kapuze des Pullovers hatte er über den Kopf gezogen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156/4352-0 entgegen.

A 81/Anschlussstelle Zuffenhausen: Straßenreinigungsmaschine gerät in Brand

Am Donnerstag meldeten gegen 15:50 Uhr mehrere Verkehrsteilnehmer einen Fahrzeugbrand auf der A 81 in Fahrtrichtung Stuttgart, kurz nach der Anschlussstelle Stuttgart-Zuffenhausen. Aus bislang ungeklärten Gründen war dort eine Straßenreinigungsmaschine in Vollbrand geraten. Der 57-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Das Feuer brach vermutlich im Bereich des Aufbaus der Kehrmaschine aus und musste durch die Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen gelöscht werden. Das Fahrzeug wurde danach abgeschleppt. Durch den Brand entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 80.000 Euro. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe und der großen Mengen an Löschschaum, der auch auf den Grünstreifen gelangt war, wurde das Umweltamt zur Begutachtung verständigt. Der Löschschaum wurde anschließend entfernt. Ob eine Beschädigung der Fahrbahn eintrat, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Korntal-Münchingen war mit fünf Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften, die Autobahnmeisterei mit vier Fahrzeugen und sechs Mitarbeitern, sowie das Umweltamt mit einem Fahrzeug und zwei Mitarbeitern vor Ort.

Hemmingen: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Am Freitag kam gegen 6:50 Uhr in Hemmingen in der Hochdorfer Straße zu einem Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen. Eine 20-Jährige Frau musste mit ihrem VW verkehrsbedingt anhalten und ein 53-Jähriger hielt mit seinem VW ebenfalls hinter ihr an. Einem nachfolgenden 48-Jährigen gelang dies vermutlich aus Unachtsamkeit nicht mehr. Er fuhr auf seinen Vordermann auf und schon diesen auf den VW der 20-Jährigen. Der 53-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 8.000 Euro.

