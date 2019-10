Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Radfahrerin von PKW mitgeschleift; Leonberg-Ramtel: PKW erneut beschädigt

Ludwigsburg

Böblingen: Radfahrerin von PKW mitgeschleift

Am Donnerstag befuhr eine 57-Jährige mit ihrem Fahrrad gegen 18:50 Uhr die Nürtinger Straße in Richtung der Heusteigstraße in Böblingen. Auf Höhe der Einmündung zur Haltestelle "Heusteigstraße" wollte sie nach links abbiegen, musste jedoch wegen Gegenverkehr zunächst in der Fahrbahnmitte stehen bleiben. Ein 76-Jähriger kam ihr mit seinem VW Golf entgegen, fuhr aber vermutlich zu weit links, so dass er die Radfahrerin mit der Stoßstange erfasste. Die Frau wurde einige Meter weit mitgeschleift, stürzte jedoch nicht auf die Fahrbahn. Sie wurde durch die Kollision leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro.

Leonberg-Ramtel: PKW erneut beschädigt

Ein bislang unbekannter Täter hat zwischen Dienstag 22:00 Uhr und Donnerstag 7:30 Uhr in Leonberg-Ramtel an einem in der Karlsbader Straße geparkten Audi die Beleuchtung hinten rechts beschädigt und ein Loch in den Kofferraumdeckel geschlagen. Bereits am vergangenen Wochenende hatte ein Unbekannter die Windschutzscheibe des Autos beschädigt. Da war es allerdings in der Neuen Ramtelstraße abgestellt. Diesmal entstand ein Sachschaden von circa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Leonberg bittet mögliche Zeugen, sich unter Tel. 07152/605-0 zu melden.

